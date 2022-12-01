Sinop'ta “Reflektif Yelek Giy Görünür Ol Projesi"

Sinop'ta hayvana ve hayvanları sevk eden yayalara çarpmaları önlemek amacıyla “Reflektif Yelek Giy Görünür ol Projesi" kapsamında çobanlık yapan vatandaşlara Reflektif yelek dağıtımı yapıldı.

Konuyla ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, hayvana ve hayvanları sevk eden yayalara çarpma şeklinde meydana gelen kazaları önlemek amacı ile 'Reflektif Yelek Giy Görünür Ol Projesi' kapsamında Jandarma sorumluluk bölgesinde çobanlık yapan yol kullanıcılarına karayolu üzerinde görünür olmaları için reflektif yelek giymeleri ve hayvan sürülerini karayolunda emniyetli şekilde sevk ve idare etmeleri hususunda bilgilendirme faaliyeti icra edilerek reflektif yelek hediye edilmiştir” denildi.