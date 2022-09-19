Sinop'ta sahte alkol operasyonu

Sinop'un Ayancık ilçesinde Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sahte alkol operasyonunda, 39 adet 500 ml şişe içerisinde kaçak alkol ele geçirildi.

Konuyla ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Ayancık ilçemizde bir araçta yapılan arama kapsamında; içerisinde kaçak votka olduğu değerlendirilen 39 adet 500ml(19,5 litre şeffaf su şişesi, 1 adet 25 ml cam şişe içerisinde KRK ibareli anason aroması, kutu içerisinde 50 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiş olup 1 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.