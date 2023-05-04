Sinop'ta sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu

Sinop'ta kaçak sigara ve alkol imalathanesine düzenlenen baskında 40 litre el yapımı sahte içki ile kaçak tütün ve bandrolsüz makaronlar ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'un kent merkezinde 2 şahıs tarafından kaçak sigara ve alkol imalathanesi olarak kullanılan bir adrese baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde, el yapımı olarak üretilen sahte 22,5 litre bira, 15 litre votka, 2 litre viski ile 15 adet alkol yapımında kullanılan aroma, dereceli alkol yapım kazanı ve 2 adet dereceli damıtma cihazı ele geçirildi. Ayrıca 5 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet kollu sigara sarma makinesi, 36 bin dal içi boş bandrolsüz makaron ve 15 kg açık kıyılmış tütün ve ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı.