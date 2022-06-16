İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta sahte olduğu düşünülen 490 kilo bal ele geçirildi

Sinop’ta bir minibüste yapılan aramada sahte olduğu düşünülen 490 kilogram şişelenmiş bal ele geçirildi.

Sinop'ta bir minibüste yapılan aramada sahte olduğu düşünülen 490 kilogram şişelenmiş bal ele geçirildi.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından asayiş kontrol noktasında durdurularak aranan bir minibüste, çeşitli ebatlarda onlarca şişe bal tespit edildi. Ürünlerin kaçak ve sahte bal olduğunu değerlendiren ekipler, 490 kilogram ürüne el koydu.


Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli şahıslar, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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