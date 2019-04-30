İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sinop'ta Sakarya Caddesi'ne yeni düzenleme

Sinop’un ünlü Sakarya Caddesi’nin kaldırımları üzerinde bulunan oturma alanları yeniden düzenleniyor.

Sinop'un ünlü Sakarya Caddesi'nin kaldırımları üzerinde bulunan oturma alanları yeniden düzenleniyor.


Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın talimatı üzerine Belediye çalışanları tarafından Sakarya Caddesi'nde bulunan oturma alanlarının yeniden düzenlendiği görüldü. Çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Sinop Belediyesi ekiplerince Sakarya Caddesi kaldırımlarında bulunan oturma alanlarına başlatılan bakım çalışmaları sürüyor.


Vatandaşların bildirdiği görüşler ve yılların yıprattığı oturaklar hakkında uygun bir proje hazırlayarak başlatıldığından bahseden Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay yaptığı açıklamada, “Sakarya Caddesi'ndeki oturakların geniş olduğu hakkında çok görüş aldık. Bunlar yaya trafiğini azaltması amacıyla küçültülecek. Büyük oturaklar kaldırılacak, onların yerine küçük banklardan koyulacak. Bu sayede yaya trafiği azalacak” dedi.


Ayrıca araç trafiğinde sorun ihya ettiği şikayetlerini dikkate alarak yaptıkları diğer küçük düzeltmeden bahseden Oktay, “Cadde üzerinde araçların çarptığı, sürttüğü görülen yolun virajlı bölümlerindeki demirleri de düzelteceğiz, araç dönüşüne daha uygun hale getireceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.