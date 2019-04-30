Sinop'ta Sakarya Caddesi'ne yeni düzenleme

Sinop'un ünlü Sakarya Caddesi'nin kaldırımları üzerinde bulunan oturma alanları yeniden düzenleniyor.

Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın talimatı üzerine Belediye çalışanları tarafından Sakarya Caddesi'nde bulunan oturma alanlarının yeniden düzenlendiği görüldü. Çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Sinop Belediyesi ekiplerince Sakarya Caddesi kaldırımlarında bulunan oturma alanlarına başlatılan bakım çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların bildirdiği görüşler ve yılların yıprattığı oturaklar hakkında uygun bir proje hazırlayarak başlatıldığından bahseden Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay yaptığı açıklamada, “Sakarya Caddesi'ndeki oturakların geniş olduğu hakkında çok görüş aldık. Bunlar yaya trafiğini azaltması amacıyla küçültülecek. Büyük oturaklar kaldırılacak, onların yerine küçük banklardan koyulacak. Bu sayede yaya trafiği azalacak” dedi.

Ayrıca araç trafiğinde sorun ihya ettiği şikayetlerini dikkate alarak yaptıkları diğer küçük düzeltmeden bahseden Oktay, “Cadde üzerinde araçların çarptığı, sürttüğü görülen yolun virajlı bölümlerindeki demirleri de düzelteceğiz, araç dönüşüne daha uygun hale getireceğiz” diye konuştu.