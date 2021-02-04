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Sinop'ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Karadeniz Bölgesi’nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop’ta, korona virüs salgınına rağmen su ürünleri ihracatı önceki yıla göre yüzde 30 artarak 36 milyon 71 bin 805 dolarlık gelir elde edildi.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta, korona virüs salgınına rağmen su ürünleri ihracatı önceki yıla göre yüzde 30 artarak 36 milyon 71 bin 805 dolarlık gelir elde edildi.


Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 yılında su ürünleri ihracatının 2 milyar dolara çıkartılması hedefi bulunduğunu söyledi. Söz konusu rakamlara ulaşılabilmesi için dayanışma ve özveri gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, Sinop'un su ürünleri istihsalinde önemli faaliyetlere sahip bir kent olduğuna işaret ederek, hem avcılık hem de yetiştiricilik olarak su ürünlerinde ülkemiz içerisinde önemli merkezlerden olduğunu, dolayısıyla su ürünleri ihracatında Bakanlığımızın 2023 hedefleri doğrultusunda Sinop'tan 100 milyon dolar ihracat hedefinin belirlendiğini ve özellikle işleme tesis yatırımları ile bu hedefin de üzerine rahatlıkla çıkılabileceğini belirtti.

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