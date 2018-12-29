Sinop'ta sarıkanat bolluğu

Karadeniz’de son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan ve hamsi avına odaklanan balıkçıların ağlarına sarıkanat takılmaya başladı.
Karadeniz'de son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan ve hamsi avına odaklanan balıkçıların ağlarına sarıkanat takılmaya başladı.
Bollukla birlikte sarıkanatın kilosu da 15 TL'ye düştü. Karadeniz'de hamsi avına yoğunlaşan balıkçıların sulara bıraktığı ağlar, sarıkanatlarla doluyor. Sarıkanat bolluğu balıkçı tezgahlarına da yansıdı.
Sinop'ta balıkçılıık yapan Olcay Karabulut, müşterilerine her gün taze balık sattıklarını belirterek, "Şu anda sarıkanat bol. Kilogramı 15 lira. Günde 2 ton-3 ton tutuluyor. Biraz hamsi geliyor. Hamsiyi 15 liraya satıyoruz" dedi.