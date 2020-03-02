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Sinop'ta şehitler için konvoy

Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçikleri anmak için Sinop’ta vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçikleri anmak için Sinop'ta vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu.


Sinop'ta organize olan çok sayıda vatandaş tarafından düzenlenen konvoya katılan vatandaşlar, araçlarını Türk bayrağıyla donattı. Merkez yeni otogar mevkisinde toplanan sürücüler, araçlarıyla şehir merkezine gelerek ardından eski otogar mevkisine geçerek burada konvoyu sonlandırdı. Konvoya katılan vatandaşlar ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez' sloganları attı.


Düzenledikleri konvoyla şehitleri andıklarını belirten Murat Gül, “Vatan uğrunda can veren tüm şehitlerimizi anmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Türkler esir olmaz, Türk devletsiz olmaz, Türk bayraksız, Türk ezansız, Türk hürriyetsiz, Türk askersiz olmaz! Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve bu vatan uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan yurdumuzun dört bir köşesinden şehit düşen Mehmetçiğimizin öncelikle ailesine baş sağlığı şehitlerimize Allahtan rahmet dileriz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez” dedi.

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