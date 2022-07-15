Sinop'ta selin bilançosu netleşiyor

Sinop'ta 27 Haziran'da mevsim normallerinin üzerinde yağışlar nedeniyle tarım arazilerinde oluşan hasarların tespit çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, yakın tarihte yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selden etkilenen bölgeleri inceledi. Aşırı yağıştan kaynaklı oluşan taşkınlardan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Önlem, selden zarar gören çiftçilerin zararlarını tespit için kurulan komisyonun çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Selden zarar gören çiftçilerin en az hasarla üretime devam edebilmeleri için çaba sarf edeceklerinin altını çizdi. İklim değişikliği nedeniyle üreticilerin son yıllarda sel gibi felaketlerle karşı karşıya kalabildiğine işaret ederek bu tür durumlarda zararın azaltılması için üreticilerin tarım sigortası yaptırması gerektiğini dile getirdi.