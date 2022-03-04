Sinop'ta sentetik ecza hap kullanan kişi yakalandı

Sinop'ta üzerinden uyuşturucu sentetik ecza hap bulunan bir kişi yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu yakalanan bir şahsın üzerinden 12 adet uyuşturucu sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyet güçlerince yakalanan şahsın hakkında adli mercilerin talimatları doğrultusunda “uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak” suçundan yasal işlem yapıldı.

Çeşitli tıbbi hastalıkların tedavisinde reçeteli ve uygun dozlarda kullanılması gerektiği bilinen bazı tür ilaçların, doz aşımında keyif veren ya da sakinleştirici etkiler yaşattığı, bu nedenle kötüye kullanımında bağımlılığa kadar giden sonuçlara yol açtığı biliniyor.