Sinop'ta sigarayı bırakma oranı yüzde 28

Sinop'ta pandemi döneminde 400 kişiye “Sigara Bırakma ve Tedavi Danışmanlığı” hizmeti verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre mart ayından bu yana yaklaşık 400 kişiye “Sigara Bırakma ve Tedavi Danışmanlığı” hizmeti verildiği, 225 kişiye farmakolojik tedavi başlandığı, sigara bırakma oranının ise yüzde 28,3 civarında olduğu bildirildi.

Sigara içen vatandaşları sigarayı bırakmaya davet eden açıklamada, “Tüm sağlık teşkilatımızın önce insan, önce sağlık anlayışı ile yoğun bir tempo içerisinde dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizin de içinde bulunduğu pandemi sürecinde Sigara Bırakma Polikliniğimizde sağlıklı nefes için mücadele vermeye devam ediyor. Zararları saymakla bitmeyen sigara kullanımı tüm hastalıklara kapı aralamaktadır özellikle de Kovid-19 virüsü ile temas etmiş hastaların sigara kullanıyor olması hastaya virüs ile mücadele de olumsuz yönde büyük etki göstermektedir. Bu sebeple sigara içen vatandaşlarımızı sigara bırakmaya davet ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın üzerinde özenle durduğu Sigara Bırakma Poliklinikleri aralıksız hizmete devam etmektedir. Sigara Bırakma Polikliniği'ne pandemi sürecinin ülkemizde ilk görülmeye başladığı mart ayından bu yana yaklaşık 400 kişiye ‘Sigara Bırakma ve Tedavi Danışmanlığı' hizmeti verilmiştir. 225 kişiye ise farmakolojik tedavi başlanmış olup, sigara bırakma oranı yüzde 28,3 civarındadır. Sigara Bırakma Polikliniğimizden destek almak isteyen vatandaşlarımıza; Alo 171 Hattından, 0368 261 1962 sabit telefon numarasından 1385 dahili numarası ile veya polikliniğimizden yüz yüze görüşerek randevu verilmekte olup, yüz yüze randevular hafta içi mesai saatleri içerisinde verilmektedir. Sigara Bırakma Polikliniğimiz Sinop Sağlık Kompleksi binasında - 1 katta KETEM bölümünde yer almaktadır” denildi.