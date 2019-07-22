Sinop'ta silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Sinop'ta gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı.

Olay, Sinop Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir aralarında husumet olan Hakan Yıldırım ve Özkan Özkaya arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Hakan Yıldırım, pompalı tüfekle Özkan Özkaya'yı bacağından yaraladı. Olay yerinden hızla uzaklaşan Hakan Yıldırım, yaklaşık bir saat sonra emniyet güçlerine teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.