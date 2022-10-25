Sinop'ta silahlı saldırıda ölen muhtarın oğlu toprağa verildi

Sinop'ta husumetlisi tarafından dün silahlı saldırıya uğrayan muhtarın yoğun bakımda tedavisi sürerken, olayda hayatını kaybeden muhtarın oğlu Ercan Demirel ise toprağa verildi.

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Şeyhhüseyin Köyü Muhtarı Hasan Demirel ve oğlu Ercan Demirel, aralarında husumet bulunan N.K. tarafından dün silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda muhtar Hasan Demirel ağır yaralanırken, oğlu Ercan Demirel ise hayatını kaybetti. Yaralı muhtar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, şüpheli N.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Ercan Demirel'in cenazesi, Dikmen Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyhhüseyin köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Muhtar Hüseyin Demirel'in ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.