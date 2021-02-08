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Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 696 kişiye 1 milyon 39 bin lira ceza

Sinop’ta, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 696 kişiye 1 milyon 39 bin 953 lira ceza uygulandı.

Sinop'ta, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden 696 kişiye 1 milyon 39 bin 953 lira ceza uygulandı.


Konu ile ilgili Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kentte Kovid-19 ile mücadelemiz hayatın her noktasında devam ediyor. İlimizde güvenlik kuvvetlerince yapılan denetimlerde bugüne kadar 696 kişiye 1 milyon 39 bin 953 lira ceza uygulanmıştır. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek" denildi.

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