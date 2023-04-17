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Sinop'ta sokak köpeklerine reflektörlü tasma

Sinop’ta gece karanlığında sokak köpeklerinden kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını önlemek için ışığı yansıtıcı reflektörlü tasmalar takıldı.

Sinop'ta gece karanlığında sokak köpeklerinden kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını önlemek için ışığı yansıtıcı reflektörlü tasmalar takıldı.


Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi tarafından, gece şartlarında sokak köpeklerin yol açtığı trafik kazalarının engellenmesi, hayvanların korunması ve başıboş köpeklerin görünürlüklerinin artırılması amacıyla şehir merkezi, ilçe ve köy yollarında bulunan başıboş köpeklere yansıtıcı tasmalar takıldı.

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