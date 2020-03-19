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Sinop'ta sokaklar boş kaldı

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında birçok iş yerinin kapanmasının ardından Sinop’ta sokaklar boşaldı.

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında birçok iş yerinin kapanmasının ardından Sinop'ta sokaklar boşaldı.


Korona virüsü(Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan, sosyal hayatın kısıtlanması kararlarının ardından, Sinop'ta sokaklar boşaldı. Vatandaşların, boş vakitlerini değerlendirmek için genellikle tercih ettiği ve 7 gün 24 saat boyunca yoğunluğun hiç azalmadığı çay bahçeleri ve meydanlar tenha görünümüyle dikkat çekti. Kentteki birçok iş yeri de faaliyetini durdurdu. Bazı kafeteryalar, bahçelerdeki masa ve sandalyelerini topladığı görüldü.



Sağlık söz konusu


Vatandaşlardan Kerem Arslan, alınan önlemleri yerinde bulduğunu belirterek, "Aslında herkes sağlığına ve hijyenine dikkat etse, böyle kararların alınması bile gereksizleşir. Ancak demek ki bizim insanımız bazı kurallara uymuyor ki böyle bir karar alma gereği duyulmuş. Tabii, bu kısıtlamalar daha ilerlerse bazı problemler ortaya çıkabilir. Sağlık söz konusu” dedi.

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