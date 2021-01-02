İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta sokaklar köpüklü suyla yıkandı

Sinop Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, sessizliğe bürünen cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.

Sinop Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, sessizliğe bürünen cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.


Belediye Temizlik İşleri bünyesinde oluşturulan ekip, özellikle kent merkezinde dezenfeksiyona ağırlık veriyor. Hafta içi halkın yoğun olarak kullandığı ana caddelerde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmasında yollar özenle yıkanıyor.


Ana caddeler ile bunlarla bağlantılı sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekipler için, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokakların boş kalması da büyük kolaylık sağlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.