Sinop'ta STK'lardan emekli amiraller hakkında suç duyurusu

Sinop'ta Eğitime Destek Platformu, bildiri yayımlayan 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sinop Eğitime Destek Platformu öncülüğünde bazı STK'lar, bazı emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi. Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanan grup burada bir basın açıklaması yaptı.

Sinop Eğitime Destek Platformu Başkanı Hüseyin Konukçu burada yaptığı açıklamada , “Sinop'ta bulunan STK'lar olarak dün olduğu gibi bugün de millet iradesinin tecellisi olarak göreve gelmiş yöneticilerimizin yanındayız. Millet iradesini yok sayan her türlü oluşumu ve bildiriyi şiddetle kınıyoruz” dedi.

Basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik vakfı (TÜGVA) Sinop İl Başkanı Yusuf Çakır milletin yanında, darbecilerin karşısında olunduğu belirterek, “Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bildirisine karşı, Sinop'ta faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları olarak bu açıklamayı yapmamız zaruri olmuştur. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklama, Silahlı Kuvvetler dâhil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlığı açık bir şekilde ortaya koymuştur. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmektedir. ‘Deniz kuvvetleri emeklisi' sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa ‘amiral eskisi'dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu; 'Kanal İstanbul' ve 'Montrö anlaşmasına' dair cümleler üzerinden ‘fikir beyanı' adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri ‘muhtıra çağrışımlı' bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Millet iradesinin demokratik seçimler ile belirlendiği ülkelerde bu iradeyi ‘cebir ve hile' ile aşağı düşürmeye çalışmak millete olan en büyük saygısızlık ve haksızlıktır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde tankların karşısında canı pahasına dimdik durarak milli iradeye yönelik herhangi bir zafiyet getirilmesinin önünü kapamıştır. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl STK'lara destek verdi. Daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sinop Adliyesi'ne yürüyerek bildiriye imza atan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.