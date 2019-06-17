Sinop'ta Suda Boğulmalar ve Çeken Akıntı Ulusal Çalıştayı düzenlendi

Sinop'ta düzenlenen Suda Boğulmalar ve Çeken Akıntı Ulusal Çalıştayı'nda rip akıntısı olan bölgelerde boğulma vakalarının nasıl azaltılabileceği ele alındı.

Sinop'ta Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen Suda Boğulmalar ve Çeken Akıntı Ulusal Çalıştayı'nda üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'deki rip akıntısı ele alındı. Çalıştayda AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu boğulmalar karşısında birçok kurumun sorumluluğu bulunduğunu belirterek, “Bugün burada toplanma nedenimiz, sahillerimizde gerçekleşen ve insanımız için ölümcül sonuçları olabilen çeken akıntı tehlikesidir. Bugün Sinop ilindeyiz. Burada düzenlenecek olan seminerler ile çeken akıntı tehlikesinin daha fazla anlaşılmasının sağlanması, sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması, ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, hazırlık ve müdahale çalışmalarında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ile toplumsal farkındalığın arttırılması üzerine akademisyen hocalarımız ve konusunda uzman görevlilerce paylaşımlarda bulunulacak" dedi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Sinop AFAD Müdürü Ümit Ünal ise "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde vatandaşlarımız havaların ısınması ile serinlemek ve eğlenmek için sahillere gitmektedir. Serinlemek ve eğlenmek için gidilen deniz keyfi suda boğulma vakalarıyla gölgelenmektedir. Boğulma olaylarının en önemli sebeplerinin başında yüzme bilmemek ve çeken akıntı (RP) sebebi ile meydana arasında gelmektedir. Gerçekleştireceğimiz çalıştayın amacı ele alınacak konuların bilimsel yönü ile incelemek ve kapsamlı bir bilinç oluşturabilmek, sorunlara dünyadaki gelişmeler doğrultusunda çözüm ve öneriler sunmaktır. Bu bağlamda kamu kurumu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, medya ve üniversitelerden deneyimli uzmanların sağlayacağı katkılar bizim için çok değerlidir. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür eder çalıştayımızın hepimize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Programın sonunda bilgi veren Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise “Burada toplanma amacımız suda boğulmalar ve çeken akıntılar ulusal çalıştayı. Bu çalıştay AFAD tarafından düzenleniyor. Biz düzenleme kuruluna destek veren üniversitelerden birisiyiz. Ülkemizde yaklaşık her yıl bin kişi suda boğularak hayatını kaybediyor. Bu çok önemli bir rakam. Bunların bir kısmı da çeken akıntı sonucu hayatını kaybediyor. Çeken akıntı çok sinsi bir tehlike. Bu konuda halkımızın fazla bilgisi yok. Dolayısıyla denizlerde yüzerken aniden boğulma şansınız var. Akıntı sizi alıp aniden getirebilir. Gerçekleştirdiğimiz toplantı gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Çünkü Türkiye'nin tüm kurumları burada. İlk defa herkes birbirini tanıyor. Ve bazı konularda birbirimizi tanımadığımızın farkına vardık. Hatta bazı konularda da yetkiler üst üste biniyor. İşte bu konularda nasıl koordine olabiliriz? Nasıl organize olabiliriz? Bunlar konuşuyor. Bence bu toplantı gerçekten çok verimli bir toplantı oldu” şekilde konuştu.

Çalıştaya Sinop Valisi Köksal Şakalar, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Sinop AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, Sinop İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek ve AFAD Karadeniz Bölgesi Müdür ve personelleri katıldı.