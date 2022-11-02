Sinop'ta TAKE projesiyle tohumlar toprakla buluşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından ‘Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi' ile yüzde 50 destekli buğday tohumu çiftçilere dağıtıldı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 'TAKE Projesi' çerçevesinde yüzde 50 bakanlık ve yüzde 50 çiftçi katkısıyla temin edilen buğday tohumu çiftçilere dağıtıldı. Boş bulunan tarım arazilerinin canlandırılması amaçlanan projede ilçede çiftçiler dağıtılan hibeli tohumları toprakla buluşturdu.

Ekim yapılan alanlarda çiftçileri ziyaret eden Sinop Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tam, “Bakanlığımızca ekilebilir arazilerin üretime kazandırması hedefi ile başlatılan çalışmada önemli ivme kazandı. İlimizde boş olan arazilerin birçoğunda tohumların toprakla buluştuğunu görüyoruz. Siz üreten çiftçilerimizin daima yanında yer alacağız ve destek olacağız” dedi.