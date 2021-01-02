İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta takla atan traktörden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Sinop’un Dikmen ilçesinde tarlada çalışırken ön tekerleğin kopması sonucu takla atan traktörden fırlayan 58 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Sinop'un Dikmen ilçesinde tarlada çalışırken ön tekerleğin kopması sonucu takla atan traktörden fırlayan 58 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.



Olay, Dikmen ilçesine bağlı Akgüney köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çift sürdükten sonra tırmık çeken üç çocuk babası Musa Çolak'ın (58) kullandığı traktörün ön sol tekeri koptu. Yaklaşık 30 metre savrulan traktör, çam ağacına çarparak taklalar attı. Kaza sırasında sürücü Çolak kontrolden çıkan traktörün üzerinden fırladı. Sesi duyan köy muhtarı Salim Akın hemen olay yerine koşarak durumu jandarma ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 ekiplerince sürücü Musa Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Çolak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere önce Sinop Gerze Devlet Hastanesi'ne, ardından Ankara'ya sevk edildi. Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.