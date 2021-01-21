Sinop'ta Tangal evleri turizme kazandırılacak

SİNOP (İHA) – Sinop'un Tangal Köyü'nde bulunan tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan evler turizme kazandırılmaya çalışılıyor.

Geçmişte birçok işletmenin olduğu, nüfusunun bir hayli fazla ve köyler arasında hareketliliğin en yoğun olduğu Tangal Köyü zaman içerisinde dışarıya verdiği göçler neticesinde eski canlılığını yitirdi. Ancak köy onu eski günlerine döndürecek bir kültür hazinesine sahip. Onarımdan geçmesi gereken Tangal Köyü'nün eski evleri tarihi ve kültürel dokusuyla birçok insanı buraya çekebilecek bir potansiyeli barındırıyor.

Bunun farkında olan Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından burada bir ‘Sokak Sağlıklaştırma' projesi uygulanması için çalışmalar yürütüyor. Sinop İl Özel İdaresi'de bu konuda sorumluluk üstlendi. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda tarihi dokuyu bütün insanlar gelip görsün diye bağlantı yolları sıcak asfaltla buluşturuldu. Müdürlük tarafından yapılan çalışmada ise evlerin onarımı ile ilgili şahıslardan izin alınması gerekiyor. İzinlerin tamamlanması ile evlerin relöveleri yapılıp daha sonra aslına uygun bir restorasyon sürecine girilecek. Yapılan çalışmalar tarihi Tangal evlerini turizme kazandıracak.

Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, “Sinop turizmi ve Tangal Köyü için önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Burada yapılacak projede tarihi evlere belirli fonksiyonlar yüklenecek. Burası eskiden İstanbul yolu olarak kullanılıyordu. Eskiden bakkal, terzi, manav gibi çeşitli küçük esnaf burada yer alıyordu. Bölgedeki 15 köyün gelip gittiği bir çarşı işlevi vardı ve insanlar ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlardı. Bu projede de hem bu işlev tekrar canlandırılacak. Hem de orada el sanatlarının, dokumaların satışlarının yapılabileceği alanlar olacak. İnsanların buradan ihtiyaçlarını karşılayabileceği satış yapabileceği yerlerinin yanı sıra turizme de hitap eden el sanatlarının bulunduğu bir çarşı haline gelecek. Ana yola da bir kilometre mesafede. Geçtiğimiz sene sıcak asfalt çalışması da yapmıştık. Buraya yolu düşen insanlar hemen yukarı Tangal Köyü'ne de çıkıp ziyaret edebilecek. Bu evlerde onlar için kalacak yerler de olacak hatta belki bazıları otel olarak kullanılacak. Sinop'ta da küçük bir Safranbolu'muz olacak” dedi.