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Sinop'ta tarihi eser kaçakçığı zanlıları adliyede

Sinop’ta tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazı sırasında suçüstü yakalanan 4 kişiden 2’si yakalanarak adliyeye çıkarıldı.

Sinop'ta tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazı sırasında suçüstü yakalanan 4 kişiden 2'si yakalanarak adliyeye çıkarıldı.


Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu, kepçe ve çeşitli kazı aletleri ile tarihi eser aramak için yaptıkları kaçak kazılar esnasında 4 şüpheli suçüstü yakalandı.


Yakalanan 4 kişi, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. Şahıslardan 2'si Erfelek jandarma ekiplerince Sinop Adliyesine sevk edildi.

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