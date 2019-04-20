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Sinop'ta tarihten izler taşıyan takılar tasarlandı

Sinop’un tarihi ve doğal güzelliği, takı tasarımcısı Özgül Köksal’a ilham kaynağı oldu.

Sinop'un tarihi ve doğal güzelliği, takı tasarımcısı Özgül Köksal'a ilham kaynağı oldu. Tasarımcı, Balatlar kazı alanında çıkarılan mozaikleri takılara yansıttı.


Sinop tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mozaik zenginliği ile de dikkat çekiyor. Şehrin bu zenginliği takı tasarımcısı Özgül Köksal'a ilham kaynağı oldu. Sinop'taki tarihi kazılarda çıkan mozaiklerden esinlenen tasarımcı Özgül Köksal, ortaya çıkan buluntuları takılara işlemeye başladı. Figürlerin çizimlerini yapan Köksal, yaptığı ürünlerle hem kentin tanıtımına katkı sunuyor hem de tasarımlarıyla geleceğe ışık tutuyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan tasarımcı Özgül Köksal, “Ben kendime birçok konu belirliyorum ve bu konular üzerinden koleksiyonlar oluşturuyorum. Kendime bu defa Balatlar yapı birliliği içinde bulunan mozaikleri konu aldım. 5. yüzyıla tarihlenen mozaiklerin içindeki eserlerin bir kısmı ünik eser olarak tanımlanıyor. Birbirinden farklı bir çok motif içeriyor. Bu motiflerin her birinin anlattığı özel anlamlar var. Bunları ben kendi duygu dünyamla harmanlayarak bir takı koleksiyonu oluşturdum. Koleksiyonun genel adı Mozaikten Yansımalar” dedi.

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