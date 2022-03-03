Sinop'ta tarım arazileri sular altında kaldı

Sinop'ta son günlerde etkili olan yağmur sebebiyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Sinop'ta son günlerde etkili olan yoğun yağmur ve kar sularının erimesi taşkına yol açtı. Abalı köyündeki tarım arazilerini yoğun yağışlardan dolayı su bastı. Özellikle Abalı mevkisinde yaşanan taşkınlar, tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Abalı Köyü Muhtarı Yılmaz Özay, “Son yılların en çok kar ve yağmur alan mevsimini geçiriyoruz. Yoğun kar ve yağmur yağışı sebebiyle dere yatağının kanalının yetersiz kalmasıyla araziler su altında kalıyor” dedi.