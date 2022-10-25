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Sinop'ta tefeci operasyonu: 2 tutuklama

Sinop’un Ayancık ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, tefecilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, tefecilik yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ayancık ve Erfelek'te tespit edilen 3 ikamette yapılan aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet, borç bilgilerinin kaydedildiği ajanda ve usb bellek ele geçirildi. Ayrıca ikametlerde bulunan ruhsatsız 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda mermilere de el konuldu. Olayla ilgili F.Ö., Ö.İ. ve M.D. emniyette gözaltına alındı.



12 kişinin beyanı alındı


Soruşturmada yakalanan 3 şüpheliden faizli şekilde ödünç para aldıkları ve yine faizli şekilde geri ödeme yaptıkları öğrenilen 12 vatandaşın beyanı alındı. Operasyon sonucu yakalanan 3 şüpheli şahıs, haklarında hazırlanan tahkikat evrakı ile Ayancık Adliyesi'ne sevk edildi. M.D. savcılık tarafından serbest bırakılırken, F.Ö. ve Ö.İ. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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