Sinop'ta teknik servislerinin EBA mesaisi

Sinop'ta ikinci el bilgisayarlar kıymete bindi, teknik servislerde yoğunluk oluştu. Yeni bilgisayarlardaki yüksek fiyatlar vatandaşları ellerindeki cihazları güçlendirmeye yöneltti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla online eğitime ağırlık verilmesi üzerine yüksek fiyatı nedeniyle yeni bilgisayar ve tablet alamayan veliler hurdaya dönen dizüstü bilgisayarlarını yaptırmak için tamircilerin yolunu tutuyor.

Daha önce iş yapamamaktan yakınan bilgisayar tamircileri de bu nedenle büyük yoğunluk yaşanıyor. Tamirciler velilerin acele etmesi nedeniyle gece gündüz çalışarak işleri yetiştirmeye çalışıyor.

Bilgisayar tamir işiyle uğraşan Kazım Semerci eğitimin EBA ile yapılması nedeniyle tablet ve dizüstü bilgisayar tamir işlerinden büyük yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Daha önce günde 1 tane dizüstü bilgisayar tamir ederken şu anda günde 10'a yakın tamir için cihaz geldiğini ifade eden Semerci, "İnsanlar yıllar önce hurdaya çıkardığı bilgisayarlarını tamir ettirmek için getiriyor. Yeni bilgisayar fiyatları uçtu. EBA nedeniyle daha önce 2 bin lira olan bir cihaz 5 bin lira oldu. İnsanlar bu nedenden dolayı çocuklarına yeni bilgisayar alamıyor. O yüzden elindeki eski bilgisayarlarını iyileştirmeye çalışıyor. Başımızı kaşıyacak vaktimiz yok. Şu anda en çok vatandaşlar bilgisayardan ses çıkmıyor, karşıya sesimiz gitmiyor gibi şikâyetlerle geliyor. Vatandaşın taleplerine yetişmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Pandemi salgının bilişim sektörünün iş yükünü yüzde yüz artırdığını söyleyen bilgisayar tamircisi Onur Erer ise "Var olan milli servetleri çöpe atmadan onları kullandıracağız. İş yükü neredeyse bilişim sektöründe yüzde yüz arttı. Eski bilgisayarlarımızı çalıştırmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.