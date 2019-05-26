Sinop'ta TEMA'dan ‘Kömür Etme!' bisiklet turu

Sinop TEMA Vakfı ve Sinop Belediyesi'nin katkılarıyla, kömür termik santralleri protesto amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Bisiklet turuna, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın da bulunduğu 6 - 60 yaş aralığında 100'den fazla vatandaş katıldı.

Sinop TEMA Vakfı Basın Sözcüsü Kevser Yalçın Karadaş yaptığı konuşmada, termik santrallerin çevreye ve tarım alanlarına yapmış olduğu zararlarından bahsetti. Açıklamalarının devamında Göl; “Sinop'a yapılması planlanan 4 adet kömürlü termik santralden Gerze ve Ayancık'ta termik santralleri yapılmadan yöre halkının mücadelesi sonucunda bertaraf edildi. Bu etkinlikte bizlere destek veren Sinop Belediyesi'ne ve Sinoplulara sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Barış Ayhan ise, “Sinop halkı Gerze ve Ayancık'ta yapılması planlanan santrallere karşı tek yürek olarak yapılmasını engelledi. Umuyorum Türkiye'nin diğer şehirlerinde kurulması planlanan santrallere de o yörelerin halkı Sinoplular gibi karşı durur ve termik belasından kurtulur. Nükleer santrale karşı da mücadelemiz devam ediyor, onu da kazanmak üzereyiz. Çevreye duyarlı, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok gündeme gelmesini diliyoruz” diye konuştu.

Bisiklet turunun sonunda katılımcılar arasında belediye başkanının liderliğinde kura ile seçilen iki kişiye TEMA Vakfı'ndan bisiklet hediye edildi.