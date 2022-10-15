Sinop'ta temelinde kayma meydana gelen binada yıkım işlemleri başladı

Sinop’ta temelinde kayma meydana gelen 5 katlı apartmandaki eşyalar alınarak binanın yıkım işlemine başlandı.
Sinop'ta temelinde kayma meydana gelen 5 katlı apartmandaki eşyalar alınarak binanın yıkım işlemine başlandı.
Sinop kent merkezi İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta duvarlarında çatlaklar oluştuğu için vinçlerin desteğiyle yaklaşık 3 gündür ayakta tutulan binada yıkım çalışmaları başladı. Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri bina etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.
Sabah saatlerinde Sinop Belediyesi ekipleri, bina sakinlerinin önemli eşyalarını kontrollü olarak boşalttı. 5 katlı binadan eşyalar alındıktan sonra binanın yıkım işlemleri başladı. Çevredeki vatandaşlar ise binanın yıkılma anını dikkatle izledi.