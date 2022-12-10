Sinop'ta TOKİ çekilişi heyecanı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Sinop'ta yapılacak olan 676 konut için hak sahibi belirleme kurası heyecanı yaşandı. Çekilişe yaklaşık 12 bin kişi başvurdu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde 250 bin konut arasından Sinop ve ilçelerinde yapılacak olan 676 konut için hak sahibi belirleme kurası gerçekleşti. Başvuran yaklaşık 12 bin vatandaş, heyecanla kuradan kendisini veya yakınlarının isimlerinin açıklanmasını bekledi.

Sinop Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen çekilişin açılışında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, başvuru sayısının çok yüksek olduğunu vurgulayarak “Bu kalabalık ve başvuru sayısının yüksek olması, aslında bizim Sinop'ta TOKİ konutlarına bundan sonra da devam etmemiz gerektiğini gösteren en büyük gösterge. İnşallah bundan sonra da bu işe devam edeceğiz gibi gözüküyor” diye konuştu.

12 bine yakın başvuru yapıldı

Vali Karaömeroğlu, toplam 676 konut için 11 bin 932 vatandaşın projeye başvuru yaptığını kaydetti. Karaömeroğlu, “Merkez ilçemizde yapılacak olan 200 konuta 7 bin 330 kişi, Boyabat ilçemizde yapılacak olan 159 konuta 2 bin 561 kişi, Ayancık ilçemizde yapılacak olan 79 konuta bin 641 kişi ve Dikmen ilçemizde yapılacak olan 88 konuta da 227 kişi başvuru yapmıştır. Bu ilçelerimizde başvuru koşulları geçerli sayılan vatandaşlarımızın noter huzurunda kura çekimleri gerçekleştirilecektir. Saraydüzü ilçemizde yapılacak olan 150 konuta ise 173 başvuru yapmış olup geçerli başvuru sayısı 143 kişi ile sınırlı kaldığından kura çekimi yapılmayacak, konutların hak sahibi vatandaşlarımıza doğrudan satışı gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından şehit yakını ve gazi kategorisinden ilk 10 kişilik çekilişi Vali Karaömeroğlu yaptı. Kuradan ismi çıkan vatandaşlar sevinç gözyaşları döktü. Devam eden çekilişi vatandaşlar heyecanla izledi. Çekiliş sonunda hak sahibi olan vatandaşlar kısa mesaj üzerinden de bilgilendirilirken, hak sahibi olamayanlar ise yatırdıkları başvuru bedellerini 5 iş günü içerisinde ilgili banka hesabından iade alabileceği belirtildi.