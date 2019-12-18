Sinop'ta TOKİ kuyruğu

TOKİ projesi kapsamında Sinop'ta ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ilgili banka şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sinop ziyaretinde müjdesini verdiği Toplu Konut İdaresi, Sinop'ta yapacağı 600 konut için düğmeye bastı. TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler, ilgili banka şubesi önünde uzun kayıt kuyrukları oluşturdu.

Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden banka şubesi önünde toplanmaya başladı. Kayıtlar sırasında 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar içinde vatandaştan bin lira ücret alınacağı belirtildi.

Sinop'ta henüz TOKİ konutlarının yapılacağı bölge belli olmadı, ancak TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar başvurular başladığı günden itibaren Meydan Kapı Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki banka şubesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Son başvuru tarihinin 15 Ocak 2020 olduğu ifade edildi.