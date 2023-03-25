Sinop'ta torbacıya baskın: 1017 sentetik hap ele geçirildi

Sinop'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir şüpheli şahsın aracında ve evinde yapılan incelemelerde 1017 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli şahsa yönelik Ordu Mahallesi'nde bulunan ikametine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği yardımıyla şahsın evinde ve aracında gerçekleştirilen aramalarda, 1017 sentetik ecza hap ile bıçak, muşta, suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.