Sinop'ta trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

Sinop'ta geçtiğimiz yıl meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde 2021 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin KGYS kamerası görüntülerini paylaştı. KGYS kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, Kütüphane mevkisinde virajı dönemeyen sürücünün park halindeki 3 aracı birbirine kattığı, Gelincik Mahallesi'nde yolun sağ tarafına yanaşan taksinin sağından geçmek isteyen motor sürücüsüyle çarpışması, Hamsi Yolu üzerinde süratli seyreden motosiklet sürücüsünün dengesini kaybedip düşerek sürüklenmesi ve sonrasında görenlerin koşarak sürücünün yanına gitmesi, Sakarya Caddesi girişindeki Kale Kavşağı'nda bir kamyonetin motosiklete çarpması sonrasında sürücünün arkasında seyreden kişinin düşerek yaralanması ve TOKİ mevkisinde ana yoldan gelen sürücünün virajı dönemeyerek karşıdaki tarlaya uçtuğu anlar yer alıyor.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nce KGYS sistemleriyle şehir, güvenlik, huzur ve emniyet için aralıksız izlenerek takip ediliyor.