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Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Erfelek ilçe girişinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HN 3820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada, Nehir Bozacı olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar Erfelek Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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