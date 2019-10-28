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Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Demirci köyü mevkisinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen R.M. hakimiyetindeki 57 AP 657 plakalı otomobil, Musa A. hakimiyetindeki 57 ADD 833 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Hanife A. yaralandı. Çarpıştıktan sonra olay yerinden uzaklaşan R. M., emniyetten alınan bilgiye göre 550 metre ileride bulundu.


Olay yerinden uzaklaşan R. M.'nin olay yerinden ehliyetsiz olduğu için kaçmaya çalıştığı öğrenildi.


Yaralı Hanife A., Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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