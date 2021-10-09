Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.30 sıralarında Doktor Ahmet Örs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 KL 187 plakalı motosikletli kurye O.O. seyir halindeyken önüne aniden çıkan 57 T 0004 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpanın etkisiyle kurye O.O. yaralandı. Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.