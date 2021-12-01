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Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 08.30 sıralarında Taşmanlı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A yönetimindeki 34 FH 0705 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyere çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak toprak zemine düştü. Yaralanan sürücü Ü.A, 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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