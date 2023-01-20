Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 57 KC 733 plakalı otomobil ile H.H.K. yönetimindeki 57 AAH 151 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.