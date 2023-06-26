İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sinop’ta motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sinop'ta motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 00.45 sıralarında Okullar Caddesi pazar yeri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.'nin kullandığı 57 AL 503 plakalı otomobil, yolun sağ tarafından çıkan motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrasında yaralanan motosiklet sürücüsü B.I., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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