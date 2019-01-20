İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Karakum mevkisinde meydana geldi. Zeytinlik Mahallesi'nden kent merkezine giden Ersin Zülfikar'ın kullandığı 60 DP 666 plakalı otomobil, Karakum mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize yuvarlandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Kurtarma çalışmalarını zorlukla yürüten ekipler, yaklaşık bir saatlik uğraşının ardından araç içerisinden çıkardıkları yaralıları balıkçı teknesiyle deniz kıyısında bekleyen ambulansa ulaştırdı.


Sağlık ekiplerince burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar sürücü Zülfikar ile yanındaki Özlem Özalp, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.