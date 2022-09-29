Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Boyabat ilçesi Sanayi Kavşağı'nda, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ş. hakimiyetindeki 37 PU 168 plakalı otomobil ile H.D.'nin kullandığı 57 DP 750 plakalı otomobil ışıklar mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak durabildi. Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.