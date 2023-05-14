Sinop'ta trafik kazası: 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, 15.30 saatlerinde Sinop Ayancık yolu Dibekli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 ABK 948 plakalı motosiklet sürücüsü P. T., Sinop Ayancık yolun Dibekli köyü mevkiine geldiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden P.T., yanında bulunan arkadaşı M.S. ile düşerek yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.