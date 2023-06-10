Sinop'ta trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Boyabat-Sinop yolu Kırkgeçit Çayı mevkisinde 14.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesinden Sinop istikametine gitmekte olan Semih Uğur'un kullandığı 34 GUY 998 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmur suyu kanalına girdi. Kazada sürücü Semih Uğur, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.