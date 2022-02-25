Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Osmaniye mevkiinde 16.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim U.(30) idaresindeki 57 AAJ 115 plakalı araç, Mertoğlu köyü istikametinden Sinop ili istikametine seyir halindeyken Osmaniye Mahallesi Merkez Camii mevkiinde yolun sağından caminin dış duvarına sürterek yolun solunda bulunan binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Kiraz A.(14), Elif Zümra U. (2), ve Salih Mustafa U.(7) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.