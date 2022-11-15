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Sinop'ta trafik kazası: 4 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 19.45'te Kumkapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AR 284 plakalı otomobil ile seyir halinde olan E.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen M.K. idaresindeki 57 AAL 074 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan E.D., M.K., H.K. ve G.D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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