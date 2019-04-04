Sinop'ta trafik kazası: 5 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abalı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 57 M 5003 plakalı yolcu minibüsü park halinde olan 57 AF 166 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu minibüsünde bulunan Bilgin Ermiş(57), Muhammed Efe Ermiş(13), Sedat Bartik(26), Derya Demircan(31) ve Azad Azra Demircan(7) yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel durumu iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.