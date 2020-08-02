İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta trafik kazası: 6 yaralı

Sinop’un Türkeli-Ayancık karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli-Ayancık karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Türkeli'den Ayancık'a seyir halindeki otomobil, Büyükdüz mevkiinde karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralanarak, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.