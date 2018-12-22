İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta trafik kazası 7 Yaralı

Sinop’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Erfelek istikametine giden Hüseyin Çelik'in kullandığı 57 KA 966 plakalı otomobil, Kılıçlı köyü mevkisinde karşı yönden gelmekte olan Kemal Şahin idaresindeki 57 AB 313 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, sürücüler ve aynı araçlarda bulunan Meryem, Reyhan ve Önder Çelik ile Neriman Şahin ve Halime Özkaptan yaralandı.


Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.