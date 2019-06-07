Sinop'ta trafik kazası: 7 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Boyabat karayolu Yeşilyurt köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametine seyir halinde bulunan 41 N 3491 plakalı otomobil yaklaşık 50 metre mesafeden şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan Tayfun Yıldız, Yağmur Gümüş (22), Emine Nur Kökçü (4), Nural Kökçü(3), Sibel Yıldız(18), Yağmur Gümüş(21) ve Hira Yıldız(3) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilerek yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.