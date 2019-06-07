İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta trafik kazası: 7 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Sinop-Boyabat karayolu Yeşilyurt köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametine seyir halinde bulunan 41 N 3491 plakalı otomobil yaklaşık 50 metre mesafeden şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan Tayfun Yıldız, Yağmur Gümüş (22), Emine Nur Kökçü (4), Nural Kökçü(3), Sibel Yıldız(18), Yağmur Gümüş(21) ve Hira Yıldız(3) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilerek yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.