Sinop'ta trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Sinop'ta 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.E.'nin kullandığı 57 DD 623 plakalı otomobil, karşı istikametten gelerek ara sokağa dönüş yapmak isteyen E.Ö. hâkimiyetindeki 57 ABF 882 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü E.Ö., yolcu H.E. ve 5 yaşındaki İ.Ö. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.